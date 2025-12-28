В Сызрани пожаловались на проблемы со светом и теплом после атаки дронов. В районе НПЗ – пожар

Взрывы в Сызрани были зафиксированы в районе НПЗ – туда якобы поехали десяток пожарных машин и скорые

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В российской Сызрани, что в Самарской области, пожаловались на атаку дронов в ночь на 28 декабря. Город был частично обесточен после, вероятно, попадания в подстанцию.

Официально власти не комментировали ночную атаку на город и регион. Однако местные жители публикуют видео, на которых слышны взрывы и видны вспышки в районе двух подстанций и нефтеперерабатывающего завода.

После взрывов часть Сызрани была обесточена, в городе начались проблемы с теплоснабжением. А в район НПЗ выехали якобы до 10 пожарных машин и несколько автомобилей скорой медицинской помощи.

Параллельно в аэропорту Курумоч, расположенном в Самарской области, около 00:13 был введен план "Ковер". Аэродром временно прекратил прием и отправку авиарейсов. Ограничения сняли около 03:30.