В Сызрани пожаловались на проблемы со светом и теплом после атаки дронов. В районе НПЗ – пожар
В российской Сызрани, что в Самарской области, пожаловались на атаку дронов в ночь на 28 декабря. Город был частично обесточен после, вероятно, попадания в подстанцию.
Официально власти не комментировали ночную атаку на город и регион. Однако местные жители публикуют видео, на которых слышны взрывы и видны вспышки в районе двух подстанций и нефтеперерабатывающего завода.
После взрывов часть Сызрани была обесточена, в городе начались проблемы с теплоснабжением. А в район НПЗ выехали якобы до 10 пожарных машин и несколько автомобилей скорой медицинской помощи.
Параллельно в аэропорту Курумоч, расположенном в Самарской области, около 00:13 был введен план "Ковер". Аэродром временно прекратил прием и отправку авиарейсов. Ограничения сняли около 03:30.
- 25 декабря Украина ракетами Storm Shadow поразила Новошахтинский НПЗ под Ростовом, сообщили в Генштабе ВСУ.
- В тот же день собеседник LIGA.net сообщил, что в РФ поражены морской порт и один из крупнейших в мире газохимических комплексов.
