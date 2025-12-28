У Сизрані поскаржилися на проблеми зі світлом і теплом після атаки дронів. У районі НПЗ – пожежа
У російській Сизрані, що в Самарській області, поскаржилися на атаку дронів у ніч на 28 грудня. Місто було частково знеструмлене після, імовірно, влучання в підстанцію.
Офіційно влада не коментувала нічну атаку на місто і регіон. Однак місцеві жителі публікують відео, на яких чути вибухи і видно спалахи в районі двох підстанцій і нафтопереробного заводу.
Після вибухів частина Сизрані була знеструмлена, у місті почалися проблеми з теплопостачанням. А в район НПЗ виїхали нібито до 10 пожежних машин і кілька автомобілів швидкої медичної допомоги.
Паралельно в аеропорту "Курумоч", розташованому в Самарській області, близько 00:13 було введено план "Ковьор". Летовище тимчасово припинило приймання і відправлення авіарейсів. Обмеження зняли близько 03:30.
- 25 грудня Україна ракетами Storm Shadow вразила Новошахтинський НПЗ під Ростовом, повідомили в Генштабі ЗСУ.
- Того самого дня співрозмовник LIGA.net повідомив, що в РФ уражено морський порт і один із найбільших у світі газохімічних комплексів.
