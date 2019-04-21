В Тернопольской области на участке умер избиратель

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На избирательном участке в Тернопольской области умер избиратель. Об этом во время брифинга сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Причину смерти она не уточнила.

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Глава ЦИК также прокомментировала сообщение от полиции об участке в населенном пункте Лебединское Донецкой области, который не открылся. Слипачук пояснила, что члены комиссии этого участка не начали работу по двум причинам: первая – большинство из них живут в Мариуполе, откуда добираться до участка "не очень близко"; вторая причина – они отказываются выполнять свои функции, потому что участок находится почти на линии разграничения.

Все остальные избирательные участки открылись, добавила Слипачук.

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