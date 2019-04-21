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21.04.2019, 11:46

В Тернопольской области на участке умер избиратель

В Тернопольской области на участке умер избиратель - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК сообщили о смерти избирателя на участке

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На избирательном участке в Тернопольской области умер избиратель. Об этом во время брифинга сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Причину смерти она не уточнила.

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Глава ЦИК также прокомментировала сообщение от полиции об участке в населенном пункте Лебединское Донецкой области, который не открылся. Слипачук пояснила, что члены комиссии этого участка не начали работу по двум причинам: первая – большинство из них живут в Мариуполе, откуда добираться до участка "не очень близко"; вторая причина – они отказываются выполнять свои функции, потому что участок находится почти на линии разграничения.

Все остальные избирательные участки открылись, добавила Слипачук.

Ранее сегодня во время брифинга в МВД сообщили, сколько правоохранителей работают по всей Украине в день выборов президента во втором туре.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: выборы, цик
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