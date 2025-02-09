В трех аэропортах России ввели план "Ковер"

По состоянию на утро 9 февраля ограничения действуют в аэропортах Петербурга и Нижнего Новгорода

Аэропорт Петербурга (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 9 февраля в трех аэропортах России вводились ограничения на прилет и вылет гражданских самолетов. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы со ссылкой на Росавиацию.

Ночью так называемый план "Ковер" был введен в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы с 00:32 по московскому времени (в 01:32 по Киеву). Около 06:00 по московскому времени ограничения были сняты.

В то же время до сих пор не принимает рейсы аэропорт Нижнего Новгорода. Там план "Ковер" ввели в 04:40 по московскому времени (в 05:40 по Киеву).

Кроме того, в 06:55 по местному времени (07:55 по Киеву) аналогичные ограничения были введены в аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург. Впоследствии Министерство обороны государства-агрессора сообщило, что в Ленинградской области силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник.

СПРАВКА. Планом "Ковер" в российской авиационной среде называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки или ухода из зоны воздействия такого режима всех (за некоторыми исключениями) находящихся в воздухе бортов.