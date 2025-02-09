У трьох аеропортах Росії запровадили план "Килим"

Аеропорт Петербурга (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 9 лютого у трьох аеропортах Росії запроваджувалися обмеження на приліт і виліт цивільних літаків. Про це повідомили пропагандистські ресурси із посиланням на Росавіацію.

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Уночі так званий план "Килим" було запроваджено в аеропорту Волгограда. Повітряна гавань не приймала і не відправляла авіарейси з 00:32 за московським часом (01:32 за Києвом). Близько 06:00 за московським часом обмеження були зняті.

Водночас досі не приймає рейси аеропорт Нижнього Новгорода. Там план "Килим" запровадили о 04:40 за московським часом (05:40 за Києвом).

Окрім того, о 06:55 за місцевим часом (07:55 за Києвом) аналогічні обмеження запроваджені в аеропорту "Пулково" міста Санкт-Петербург. Згодом Міністерство оборони держави-агресорки повідомило, що в Ленінградській області сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

ДОВІДКА Планом "Килим" у російському авіаційному середовищі називають режим закритого неба. Це означає вимогу негайної посадки чи відходу із зони впливу такого режиму всіх (за деякими винятками) бортів, що перебувають у повітрі.