В ЦИК сказали, на каких зарубежных участках закончили голосовать

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 17:00 голосование во втором туре выборов закончилось на 11 зарубежных участках. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По ее словам, процесс голосования завершился в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Кыргызстане.

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"На зарубежном избирательном округе количество внесенных в списки избирателей составляет 449 тысяч 175 человек", - отметила она.

Она уточнила, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром, когда в списках было 434 тысячи 930 человек, то есть на 14 тысяч 245 человек больше.

На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, победил кандидат в президенты Петр Порошенко.

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