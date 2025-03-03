В ТЦК Кременчуга после прохождения медосмотра умер мужчина

Иллюстративное фото: facebook.com/KremenRTZKtaSP

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования 2 марта умер мужчина. Ведется проверка, сообщили в Полтавском ТЦК.

Мужчину 1977 года рождения доставили в ТЦК в 10:20. У него уточнили данные и он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого мужчина остался в ТЦК и ждал отправки в учебный центр.

Однако, как сообщили в ТЦК, примерно в 17:40 его самочувствие ухудшилось, он побледнел и потерял сознание. Военнослужащие вызвали скорую и реанимобиль, но в 18:30 врачи констатировали смерть. По их данным мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

На место вызвали полицию, которая, по предварительным данным, не нашла нарушений в работе сотрудников ТЦК. Также в ТЦК отметили, что не было обнаружено следов физического насилия или телесных повреждений.

"Руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются, призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения", – резюмировали военные.