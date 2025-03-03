В ТЦК Кременчуга после прохождения медосмотра умер мужчина
В Кременчугском районном территориальном центре комплектования 2 марта умер мужчина. Ведется проверка, сообщили в Полтавском ТЦК.
Мужчину 1977 года рождения доставили в ТЦК в 10:20. У него уточнили данные и он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого мужчина остался в ТЦК и ждал отправки в учебный центр.
Однако, как сообщили в ТЦК, примерно в 17:40 его самочувствие ухудшилось, он побледнел и потерял сознание. Военнослужащие вызвали скорую и реанимобиль, но в 18:30 врачи констатировали смерть. По их данным мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.
На место вызвали полицию, которая, по предварительным данным, не нашла нарушений в работе сотрудников ТЦК. Также в ТЦК отметили, что не было обнаружено следов физического насилия или телесных повреждений.
"Руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются, призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения", – резюмировали военные.
- 17 февраля сообщалось, что во Львовской области неизвестные ранили военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованных.
- 18 февраля стало известно, что в школе Киева показали сценку, в которой избивают военного ТЦК. Организатор спектакля подала заявление на увольнение.
- 22 февраля Нацполиция сообщила, что в Одессе задержан мужчина, который распилил газ и стрелял в военного ТЦК.