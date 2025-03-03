У ТЦК Кременчука після проходження медогляду помер чоловік

Чоловік помер через серцеву недостатність, хоча ВЛК визнала його придатним до служби

Ілюстративне фото: facebook.com/KremenRTZKtaSP

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування 2 березня помер чоловік. Ведеться перевірка, повідомили у Полтавському ТЦК.

Чоловіка 1977 року народження доставили до ТЦК о 10:20. У нього уточнили дані й він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловік залишився у ТЦК та очікував відправлення до навчального центру.

Однак, як повідомили у ТЦК, приблизно о 17:40 його самопочуття погіршилося, він зблід і втратив свідомість. Військовослужбовці викликали швидку та реанімобіль, але о 18:30 лікарі констатували смерть. За їх даними чоловік помер від гострої серцевої недостатності.

На місце викликали поліцію, яка, за попередніми даними, не знайшла порушень у роботі працівників ТЦК. Також у ТЦК зазначили, що не було виявлено слідів фізичного впливу або тілесних ушкоджень..

"Керівництвом ТЦК і СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин. Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій і маніпуляцій до їх завершення", – резюмували військові.