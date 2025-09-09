В Турции подросток стрелял возле полицейского участка. Он убил двух правоохранителей
8 сентября 16-летний ученик старшей школы напал с дробовиком на полицейский участок на западе Турции, убив двух полицейских. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновников.
Губернатор Сулейман Эльбан отметил, что еще двое правоохранителей и один гражданский получили ранения в результате нападения в округе Балчова провинции Измир.
Подростка задержали после того, как полиция выстрелила ему в ногу. Он сначала застрелил полицейского на посту возле участка, а затем – главного инспектора, который погиб во время дальнейшего столкновения, уточнил Эльбан.
Министр внутренних дел Али Эрликая сообщил, что родителей подростка и двух его друзей задержали для дачи показаний в рамках расследования.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования полиции и добавил, что проверяют все контакты 16-летнего стрелка.
По данным следствия, нападавший ранее не имел судимостей и жил на той же улице, где расположен участок. Для нападения он использовал помповое ружье отца. Расследование мотивов преступления продолжается.
