У Туреччині підліток почав стрілянину біля поліційної дільниці – убив двох правоохоронців
В понеділок, 8 вересня, 16-річний учень старшої школи напав з дробовиком на поліційну дільницю на заході Туреччини, вбивши двох поліціянтів. Про це повідомляє AP з посиланням на чиновників.
Губернатор Сулейман Ельбан зазначив, що ще двоє правоохоронців і один цивільний дістали поранення внаслідок нападу в окрузі Балчова провінції Ізмір.
Підлітка затримали після того, як поліція вистрілила йому в ногу. Він спочатку застрелив поліціянта на посту біля дільниці, а потім – головного інспектора, який загинув під час подальшого зіткнення, уточнив Ельбан.
Міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая повідомив, що батьків підлітка і двох його друзів затримали для давання свідчень у межах розслідування.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття поліції та додав, що перевіряють усі контакти 16-річного нападника.
За даними слідства, нападник раніше не мав судимостей і жив на тій самій вулиці, де розташована дільниця. Для нападу він використав помпову рушницю батька. Розслідування мотивів злочину триває.
