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В Украине действуют 105 российских БТГр, увеличивается число войск на Донбассе – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 07:55
В Украине действуют 105 российских БТГр, увеличивается число войск на Донбассе – Пентагон - Фото
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

В Украине сейчас воюют примерно 105 российских батальонно-тактических групп (одна БТГр – 600-1000 военных), РФ увеличивает число войск на Донбассе. Об этом заявил на брифинге неназванный представитель Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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"По нашим оценкам, у России сейчас всего 105 действующих БТГр в Украине", – сказал он. 29 апреля в Пентагоне сообщали о 92 российских БТГр в Украине.

Представитель Пентагона отметил, что Россия добавляла и продолжает добавлять БТГр на Донбассе. Однако, по его словам, у оккупантов – проблемы с моральным духом и сплоченностью. Украинские же силы воюют с 2014 года и наоборот демонстрируют очень сильное желание сражаться.

"Мы не видим проблем со сплоченностью и моральным духом (украинских. – Ред.) подразделений… Они продемонстрировали очень сильную волю к борьбе и рвение продолжать защищать позиции. Я думаю, это лучше всего показано отсутствием прогресса россиян, особенно на Донбассе", – добавил представитель Пентагона.

Он также отметил, что на Донбассе россияне по-прежнему отстают от графика примерно на две недели.

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Марк Сировой
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пентагон БТГр ВСУ Донбасс армия рф войска россии
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