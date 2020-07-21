В Украине хотят снизить верхний предел официального возраста молодежи на 6 лет

Авторы законопроекта считают, что широкие возрастные рамки приводят к распылению ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах молодежной политики (№3718). Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов, передает Укринформ.

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В частности, законопроект предлагает снизить возраст молодежи до 29 лет. Как объясняют авторы инициативы, действующим законом установлены широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

По мысли авторов, уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.

Авторы документа обращают внимание на то, что подход к определению понятия "молодежь" в Украине (14-35 лет) не совпадает с подходом ООН, по которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Европейском Союзе молодыми признают людей в возрасте 13-30 лет.

Таким образом законопроект направлен на работу с такими группами молодежи: школьники от 14 до 17 лет; молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I-IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет; и молодежь, работает, в возрасте от 25 до 29 лет.

Действие указанного закона распространяется также и на детей от 6 лет, поскольку предусматривает поддержку детских общественных организаций и работу с детьми, как потенциальными участниками программ (проектов, мероприятий) различной направленности.

Верхний возрастной предел в 35 лет устанавливается исключительно для молодых семей для обеспечения их участия в программах решения жилищных вопросов.

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Наталия Медведева

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