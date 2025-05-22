В Украине количество гражданских жертв возросло на 57% – HRW

Иллюстративное фото: Human Rights Watch

Начиная с января 2025 года в результате российских ударов в Украине погибли и были ранены больше гражданских лиц, чем за тот же период 2024 года. Россия совершает военные преступления, совершая неизбирательные и непропорциональные атаки по мирному населению. Об этом говорится в свежем отчете Human Rights Watch.

За период с января по апрель количество жертв и раненых среди гражданских лиц возросло на 57% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Правозащитники сообщили, что рост числа жертв стал следствием усиления неизбирательных атак РФ по городам Украины.

"В результате российских атак гибнет и получает ранения большее количество мирных жителей, включая женщин и детей, чем раньше, даже несмотря на то, что мировые лидеры, вовлеченные в переговоры, шокированы растущим числом жертв. Участники переговоров должны требовать немедленного прекращения ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре", — заявила заместитель директора департамента кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Белкис Вилле.

Правозащитная организация проанализировала обстоятельства четырех российских ударов по Украине, которые произошли в период с 1 февраля по 4 апреля 2025 года, в результате которых погибли по меньшей мере 47 и были ранены более 180 гражданских лиц.

Human Rights Watch считает эти атаки незаконными, поскольку они нарушили как минимум международно-правовой запрет на неизбирательные и непропорциональные нападения.

"Российские военнослужащие не проводили разницу между гражданскими и военными целями и не смогли избежать несоразмерно высоких потерь среди гражданского населения, предполагаемых против ожидаемой военной выгоды. В случае умышленного или неосторожного проведения такие атаки являются военными преступлениями в соответствии с нормами международного права", – заявили в организации.