Франция созывает заседание Совбеза ООН из-за террора России против украинцев

Заседание начнется во вторник в 23:00 по Киеву

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание, созванное председательством Франции, по поводу российской агрессии против Украины и ее террора против гражданских людей. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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По его словам, заседание начнется в 23:00 во вторник, 29 апреля.

Сибига поблагодарил французского коллегу Жана-Ноэля Барро за организацию этого заседания и твердую солидарность с Украиной.

"Украина привержена мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, а Россия – нет. Это четкое свидетельство, кто заинтересован в мире, а кто желает продолжать войну", – подчеркнул глава МИД.

Сибига призвал членов Совбеза выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданских людей и занять принципиальную позицию относительно необходимости усиления давления на Москву.

"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна – но не в одиночестве", – резюмировал глава дипломатии.

28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Сибига заявил, что, если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.

Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.

В ООН заявили, что хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве.