Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо терору Росії проти українців

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання, скликане головуванням Франції, щодо російської агресії проти України та її терору проти цивільних людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, засідання розпочнеться о 23:00 у вівторок, 29 квітня.

Сибіга подякував французькому колезі Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та тверду солідарність з Україною.

"Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія – ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну", – наголосив глава МЗС.

Сибіга закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей і обрати принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву.

"Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна – та не на самоті", – резюмував глава дипломатії.

28 квітня 2025 року у Кремлі заявили, що Путін оголосив про "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Сибіга заявив, що якщо Росія дійсно хоче завершити війну, вона має негайно припинити вогонь, а не чекати до 8 травня.

Зеленський назвав пропозицію Путіна черговою спробою маніпуляцій. Він також закликав не чекати 8 травня.

В ООН заявили, що хочуть бачити завершення війни Росії проти України, яке ґрунтувалося б на міжнародному праві.