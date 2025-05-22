В Україні кількість цивільних жертв зросла на 57% – HRW

Ілюстративне фото: Human Rights Watch

Починаючи з січня 2025 року внаслідок російських ударів в Україні загинуло та було поранено більше цивільних осіб, ніж за той самий період 2024 року. Росія скоює воєнні злочини, здійснюючи невибіркові та непропорційні атаки по мирному населенню. Про це йдеться у свіжому звіті Human Rights Watch.

За період з січня до квітня кількість жертв та поранених серед цивільних осіб зросла на 57% порівняно з тим самим періодом у 2024 році.

Правозахисники повідомили, що ріст кількості жертв стало наслідком посилення невибіркових атак РФ по містах України.

"Внаслідок російських атак гинуть і зазнають поранень більша кількість мирних жителів, включно із жінками та дітьми, ніж раніше, навіть попри те, що світові лідери, залучені до переговорів, висловлюють жах із приводу зростальною кількістю жертв. Перемовники мають вимагати негайного припинення ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", — заявила заступник директора департаменту криз, конфліктів та озброєнь Human Rights Бєлкіс Вілле.

Правозахисна організація проаналізувала обставини чотирьох російських ударів по Україні, що відбулися в період з 1 лютого по 4 квітня 2025 року, внаслідок яких загинуло щонайменше 47 і було поранено понад 180 цивільних осіб.

Human Rights Watch вважає ці атаки незаконними, оскільки вони порушили як мінімум міжнародно-правову заборону на невибіркові та непропорційні напади.

"Російські військовослужбовці не проводили різницю між цивільними і військовими цілями і не змогли уникнути невідповідно високих втрат серед цивільного населення, що передбачувані проти очікуваної військової вигоди. У разі навмисного чи необережного проведення такі атаки є воєнними злочинами відповідно до норм міжнародного права", – заявили в організації.