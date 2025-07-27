В Украине масштабируют производство собственной взрывчатки

В планах изготавливать в Украине все – от химии до оборудования

Юлия Свириденко (Фото: x.com/Svyrydenko_Y/media)

Украина планирует масштабировать собственное производство взрывчатки внутри страны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, подводя итог недели работы нового правительства.

По ее словам, вместе с министерством цифровой трансформации уже запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

"Наша цель – чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", – сообщила премьер.

Как отметила Свириденко, новое правительство определило четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.