В Украине масштабируют производство собственной взрывчатки
Украина планирует масштабировать собственное производство взрывчатки внутри страны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, подводя итог недели работы нового правительства.
По ее словам, вместе с министерством цифровой трансформации уже запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.
"Наша цель – чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", – сообщила премьер.
Как отметила Свириденко, новое правительство определило четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.
- 3 июля в Минобороны заявили, что Украина способна производить 10 млн дронов в год при условии надлежащего финансирования.
- 18 июля сообщалось, что Румыния хочет производить дроны вместе с Украиной. Завод планируют разместить в Брашове.
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