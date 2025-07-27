В Україні масштабують виробництво власної вибухівки

В планах виготовляти в Україні все – від хімії до обладнання

Юлія Свириденко (Фото: x.com/Svyrydenko_Y/media)

Україна планує масштабувати власне виробництво вибухівки всередині країни. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, підбиваючи підсумок тижня роботи нового уряду.

За її словами, разом із міністерством цифрової трансформації вже запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.

"Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", – повідомила прем'єрка.

Як зазначила Свириденко, новий уряд визначив чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки та відбудова.