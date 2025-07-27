В Україні масштабують виробництво власної вибухівки
Україна планує масштабувати власне виробництво вибухівки всередині країни. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, підбиваючи підсумок тижня роботи нового уряду.
За її словами, разом із міністерством цифрової трансформації вже запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.
"Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", – повідомила прем'єрка.
Як зазначила Свириденко, новий уряд визначив чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки та відбудова.
- 3 липня в Міноборони заявили, що Україна здатна виробляти 10 млн дронів на рік за умови належного фінансування.
- 18 липня повідомлялося, що Румунія хоче виробляти дрони разом з Україною. Завод планують розмістити у Брашові.
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