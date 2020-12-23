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В Украине может исчезнуть реклама на дорогах – в Раде зарегистрировали законопроект

23.12.2020, 10:27
В Украине может исчезнуть реклама на дорогах – в Раде зарегистрировали законопроект - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

22 декабря в парламенте появился законопроект № 4534 о запрете размещения внешней рекламы на дорогах страны. Его инициаторами стали народные депутаты фракции Слуга народа во главе с Русланом Стефанчуком.

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По словам Стефанчука, проект был зарегистрирован для уменьшения количества аварий на дорогах, поскольку наружная реклама очень отвлекает водителей и мешает в полной мере оценить дорожно-транспортную обстановку.

В частности, предлагается запретить размещать рекламу: вдоль аллей, пешеходных и велосипедных дорожек, над проезжей частью автомобильных дорог, ближе 50 метров от мест пересечения трасс с железнодорожными путями, а также ближе, чем за 5-10 метров до автодорог в населенном пункте и за его пределами.

  • В июне 2013 года подобный законопроект уже разрабатывался Министерством внутренних дел, но так и не был принят.

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Дарья Мостовая
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