В Украине может появиться штаб противодействия биологическим угрозам

Штаб по противодействию биоугрозам будет заниматься вопросами борьбы с COVID-19

Президенту Владимиру Зеленскому рекомендовали создать штаб по противодействию биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение коронавируса в стране, а также возглавить его. Об этом идет речь в проекте постановления № 4228 – сейчас его направили на рассмотрение в профильный комитет.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В числе прочего, штаб должен будет:

Создать всеукраинскую многоканальную линию, чтобы те, кто заболел коронавирусом или подозревает, что заразился, могли позвонить и проконсультироваться о болезни, узнать о тестировании и бесплатных лекарствах. Обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование: создать серию вирусологических лабораторий с мощностью более 100 000 исследований в сутки, сформировать мобильные бригады для забора материала для тестов на дому, а также создать лабораторные мощности при больницах Минздрава, Минобороны и других ведомствах. Создать условия для лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях, а также повысить эффективность лечения в стационаре. Обеспечить медиков средствами защиты и ввести дополнительную доплату в размере 300% месячных зарплат (в том числе, для работников скорых). Создать условия для массового производства отечественных ПЦР-тестов.

Примечательно, что в марте текущего года в Украине уже был создан штаб по борьбе с COVID-19. который возглавил главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте также: Коронавирус. При Киевской горадминистрации открывают волонтерский штаб

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.