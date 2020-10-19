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В Украине может появиться штаб противодействия биологическим угрозам

19.10.2020, 15:45
В Украине может появиться штаб противодействия биологическим угрозам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Штаб по противодействию биоугрозам будет заниматься вопросами борьбы с COVID-19

Президенту Владимиру Зеленскому рекомендовали создать штаб по противодействию биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение коронавируса в стране, а также возглавить его. Об этом идет речь в проекте постановления № 4228 – сейчас его направили на рассмотрение в профильный комитет.

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В числе прочего, штаб должен будет:

  1. Создать всеукраинскую многоканальную линию, чтобы те, кто заболел коронавирусом или подозревает, что заразился, могли позвонить и проконсультироваться о болезни, узнать о тестировании и бесплатных лекарствах.
  2. Обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование: создать серию вирусологических лабораторий с мощностью более 100 000 исследований в сутки, сформировать мобильные бригады для забора материала для тестов на дому, а также создать лабораторные мощности при больницах Минздрава, Минобороны и других ведомствах.
  3. Создать условия для лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях, а также повысить эффективность лечения в стационаре.
  4. Обеспечить медиков средствами защиты и ввести дополнительную доплату в размере 300% месячных зарплат (в том числе, для работников скорых).
  5. Создать условия для массового производства отечественных ПЦР-тестов.

Примечательно, что в марте текущего года в Украине уже был создан штаб по борьбе с COVID-19. который возглавил главный санврач Виктор Ляшко.

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский штаб коронавирус   COVID-19

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