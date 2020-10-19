В Украине может появиться штаб противодействия биологическим угрозам
19.10.2020, 15:45
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Штаб по противодействию биоугрозам будет заниматься вопросами борьбы с COVID-19
Президенту Владимиру Зеленскому рекомендовали создать штаб по противодействию биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение коронавируса в стране, а также возглавить его. Об этом идет речь в проекте постановления № 4228 – сейчас его направили на рассмотрение в профильный комитет.
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В числе прочего, штаб должен будет:
- Создать всеукраинскую многоканальную линию, чтобы те, кто заболел коронавирусом или подозревает, что заразился, могли позвонить и проконсультироваться о болезни, узнать о тестировании и бесплатных лекарствах.
- Обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование: создать серию вирусологических лабораторий с мощностью более 100 000 исследований в сутки, сформировать мобильные бригады для забора материала для тестов на дому, а также создать лабораторные мощности при больницах Минздрава, Минобороны и других ведомствах.
- Создать условия для лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях, а также повысить эффективность лечения в стационаре.
- Обеспечить медиков средствами защиты и ввести дополнительную доплату в размере 300% месячных зарплат (в том числе, для работников скорых).
- Создать условия для массового производства отечественных ПЦР-тестов.
Примечательно, что в марте текущего года в Украине уже был создан штаб по борьбе с COVID-19. который возглавил главный санврач Виктор Ляшко.
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