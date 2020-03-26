В Украине создан штаб по борьбе с COVID-19

В Украине создан штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 25 марта был назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Сегодня он провел первое заседание штаба, назначил его руководителя и дал поручение до 16:00 всем главам ОГА создать такие штабы в областях.
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