В Украине создан штаб по борьбе с COVID-19

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине создан штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 25 марта был назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сегодня он провел первое заседание штаба, назначил его руководителя и дал поручение до 16:00 всем главам ОГА создать такие штабы в областях.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений Вчера Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

В Украине лабораторно подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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