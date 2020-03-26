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В Украине создан штаб по борьбе с COVID-19

В Украине создан штаб по борьбе с COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.03.2020, 16:28

В Украине создан штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, руководить борьбой со вспышкой COVID-19 будет главный санврач Виктор Ляшко

В Украине создан штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 25 марта был назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сегодня он провел первое заседание штаба, назначил его руководителя и дал поручение до 16:00 всем главам ОГА создать такие штабы в областях.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • Вчера Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • В Украине лабораторно подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19
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