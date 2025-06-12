В Украине на полиграфе проверяют кандидатов на производство беспилотников

Претендентов проверяют на сотрудничество со спецслужбами РФ, общение с россиянами и наличие зависимостей

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Чтобы трудоустроиться в компании-производителе военных дронов в Украине, кандидаты проходят полиграф. Об этом рассказали представители предприятий "Генерал Черешня" и Airlogix для большого текста LIGA.net.

Процесс найма в компаниях похож: сначала проходит телефонный разговор с рекрутером, а затем – личная встреча, возможное тестовое задание, полиграф и проверка службой безопасности. У производителя "Генерал Черешня" полиграф проводят перед офлайн-встречей, в некоторых же компаниях оставляют такую проверку на потом.

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На полиграфе проверяют соискателей сотрудничества со спецслужбами РФ, общение с россиянами и наличие зависимостей.

"На полиграф приходил человек, у которого все светилось красным на вопросах о взаимодействии со спецслужбами. Оказалось, что он действительно был на оккупированных территориях и с кем-то там сотрудничал", – отметил HR-директор "Генерала Черешни" Андрей Лавренович.

В Airlogix перед таким тестированием просят заполнить специальную форму – и на основе ответов калибруют вопросы к кандидату. Производитель интересуется тем же, что и другие компании: общение с людьми из России или оккупированных территорий является red flag (англ. дословно – красный флажок, по значению – тревожный признак); таких специалистов не берут на производственные должности, а на инженерные – "только с тщательной проверкой".

За последние полгода только один человек отказался от полиграфа, отметила Карина Литковец, руководитель HR-отдела Airlogix. Лавренович добавил, что такой проверки часто избегают, при этом не аргументируя отказов.