В Україні на поліграфі перевіряють кандидатів на виробництво безпілотників

Претендентів перевіряють на співпрацю зі спецслужбами РФ, спілкування з росіянами та наявність залежностей

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Аби працевлаштуватися до компаній-виробників військових дронів в Україні, кандидати проходять поліграф. Про це розповіли представники підприємств "Генерал Черешня" та Airlogix для великого тексту LIGA.net.

Процес найму у компаніях є схожим: спочатку проходить телефонна розмова з рекрутером, а потім – особиста зустріч, можливе тестове завдання, поліграф та перевірка службою безпеки. У виробника "Генерал Черешня" поліграф проводять перед офлайн-зустріччю, а у деяких компаніях залишають таку перевірку на потім.

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На поліграфі перевіряють претендентів на співпрацю зі спецслужбами РФ, спілкування з росіянами та наявність залежностей.

"На поліграф приходила людина, у якої все світилося червоним на питаннях про взаємодію зі спецслужбами. Виявилося, що вона дійсно була на окупованих територіях і з кимось там співпрацювала", – зазначив HR-директор "Генерала Черешні" Андрій Лавренович.

В Airlogix перед таким тестуванням просять заповнити спеціальну форму – й на основі відповідей калібрують питання до кандидата. Виробник цікавиться тим же, що й інші компанії: спілкування з людьми з Росії або окупованих територій є red flag (англ. дослівно – червоний прапорець, за значенням – тривожна ознака); таких фахівців не беруть на виробничі посади, а на інженерні – "лише з ретельною перевіркою".

За останні пів року лише одна людина відмовилася від поліграфа, зазначила Каріна Літковець, керівниця HR-відділу Airlogix. Лавренович додав, що такої перевірки часто уникають, при цьому не аргументуючи відмов.