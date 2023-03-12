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В Украине на стороне оккупантов воюют около 10 граждан Эстонии – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 16:06
В Украине на стороне оккупантов воюют около 10 граждан Эстонии – министр обороны - Фото
Ханно Певкур (Скриншот видео)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что около 10 граждан Эстонии воюют в Украине на стороне России. Об этом сообщает EER.ee.

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Певкур в эфире национального телевидения сказал, что "около десяти эстонцев поехали сражаться на стороне Украины против российской агрессии и примерно столько же граждан Эстонии воюют на стороне России".

Министр заявил, что если граждане Эстонии, которые встали на сторону агрессора, вернутся в Эстонию, им грозит уголовное наказание, так как "участие в войне на стороне агрессора в Эстонии наказуемо".

Издание напоминает, что ранее стало известно, что в боях за Бахмут погиб эстонский доброволец Иво Юрак, который воевал в рядах Интернационального легиона ВСУ. 

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Сергій Бережний
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эстония Ханно Певкур война агрессия России
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