В Украине планируют создать центр мониторинга, чтобы из космоса видеть пожары "в зародыше"

В Украине планируют создать Центр мониторинга и анализа космических снимков, чтобы "распознавать пожары в зародыше" и своевременно их ликвидировать. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе форума "Украина 30. Экология".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Такой центр МВД планирует развернуть на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 2022 году.

По словам Геращенко, со спутников можно будет увидеть, когда пожар только начался и занимает всего несколько десятков квадратных метров, а не когда уже горят сотни гектаров. Ожидается, что центр мониторинга позволит через спутники либо через наземные посты наблюдения распознавать пожары, передавать информацию соответствующим службам – и оперативно ликвидировать возгорание.

Он сообщил, что за прошлый год Украина потратила более 600 млн грн на борьбу с последствиями лесных пожаров.

Также замминистра привел статистику по пожарам на 2020 год от ГСЧС. Всего было зафиксировано около 43 600 пожаров, которые охватили более 120 000 гектаров. Убытки составили более 19,3 млрд грн.

Закупать эти снимки, по словам Геращенко, Украина сможет у космических агентств и операторов из США, Европы, Японии. Один такой снимок может охватывать 15-200 квадратных километров, потому анализировать их нужно при помощи специальных компьютерных программ.

Геращенко рассказал, что для мониторинга всех лесов страны достаточно будет установить около 150 камер по стране, цена каждой из которых – $25 000. Одна камера может мониторить пространство в диаметре 10 км.

6 июля 2020-го в Луганской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь перекинулся на дачный кооператив, в результате чего сгорело 49 домов, три человека погибли.

В мае 2021-го дело против сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области направили в суд.

Читайте также: В Украине хотят проверить незаконные застройки – Геращенко

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.