Тушили пожары только "на бумаге": чиновников ГСЧС будут судить за подделку документов

Сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области будут судить за подделку документов во время масштабных пожаров летом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным ОГП, инспекторы подделывали документы о пожарах на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области.

Следствие установило, что никаких выездов на место пожара не было. При этом должностные лица вносили ложную информацию в документы, чтобы создать видимость якобы эффективной борьбы с возгоранием. В частности, было подделано 46 актов о пожарах.

В Офисе генпрокурора напомнили, что на территории дачного кооператива в результате масштабных пожаров летом 2020 года погибли три человека. Также огнем были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Обвинительный акт в отношении шестерых должностных лиц уже направлен в суд. Начальнику одного из отделов ГСЧС инкриминируют подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц, еще пятерым сотрудникам – служебный подлог.

6 июля 2020-го в Луганской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь перекинулся на дачный кооператив, в результате чего сгорело 49 домов, три человека погибли.

8 июля прокуратура открыла дело по факту пожаров, а глава МВД Арсен Аваков озвучил три версии причин возгорания.

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Оксана Житнюк

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