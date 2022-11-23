UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине продолжат судить переданного России Медведчука, но заочно и в закрытом режиме

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 14:41
В Украине продолжат судить переданного России Медведчука, но заочно и в закрытом режиме - Фото
Виктор Медведчук (Фото из Telegram Зеленского)

Обвиняемый в госизмене Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена пленными, продолжат судить в Украине заочно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По Медведчуку начато специальное судебное производство, оно осуществляется при отсутствии обвиняемого (in absentia).

Офис генпрокурора сообщает, что судебные заседания будут проходить в закрытом режиме для избежания разглашения охраняемой законом тайны.

Медведчук обвиняется в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.

Также Медведчук фигурирует в "угольном деле" как подозреваемый в совершении госизмены и содействии деятельности террористической организации. В этом уголовном производстве, как сообщает Офис генпрокурора, суд дал разрешение на специальное досудебное расследование.

На имущество Медведчука и связанных с ним лиц наложен арест.

  • 22 сентября Украина вернула из плена 200 военнослужащих в обмен на Медведчука.
  • Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что с точки зрения разведданных, на данном этапе кум Путина больше всего нужен ФСБ.

Читайте также: СБУ установила россиянина, который вместе с Медведчуком планировал госпереворот в Украине

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обмен пленными обмен госизмена виктор медведчук суд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 