В Украине продолжат судить переданного России Медведчука, но заочно и в закрытом режиме

Обвиняемый в госизмене Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена пленными, продолжат судить в Украине заочно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По Медведчуку начато специальное судебное производство, оно осуществляется при отсутствии обвиняемого (in absentia).

Офис генпрокурора сообщает, что судебные заседания будут проходить в закрытом режиме для избежания разглашения охраняемой законом тайны.

Медведчук обвиняется в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.

Также Медведчук фигурирует в "угольном деле" как подозреваемый в совершении госизмены и содействии деятельности террористической организации. В этом уголовном производстве, как сообщает Офис генпрокурора, суд дал разрешение на специальное досудебное расследование.

На имущество Медведчука и связанных с ним лиц наложен арест.

22 сентября Украина вернула из плена 200 военнослужащих в обмен на Медведчука.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что с точки зрения разведданных, на данном этапе кум Путина больше всего нужен ФСБ

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Оксана Житнюк

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