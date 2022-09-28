В Украине создадут карточки военнопленных, чтобы семьям было легче следить за их статусом
В Украине создадут личные карточки военнопленных. Об этом сообщает в Телеграм Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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Как отмечается, в Координационном штабе с представителями семей украинских военнопленных встретился генерал-майор Кирилл Буданов.
Буданов подчеркнул, что Украина продолжает работать над обменами пленных, продолжаются переговоры по обмену в формате "всех на всех".
На встрече речь шла о пограничниках, морских пехотинцах, военных моряках, нацгвардейцах, разведчиках, военных – как рядовых, так и офицерах, срочниках. Также говорили о тех, кого согласно Женевским конвенциям в мире считают некомбатантами – украинских медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты.
В Координационном штабе сообщили, что идет работа над созданием карточек военнопленных – личных страниц, на которых родственникам будет легче отслеживать все изменения статуса военнопленного.
На встрече обсудили процесс лечения, реабилитации и при необходимости протезирования для освобожденных из плена.
- Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на Медведчука.
- Также освободили из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.
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