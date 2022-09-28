В Украине создадут карточки военнопленных, чтобы семьям было легче следить за их статусом

В Украине создадут личные карточки военнопленных. Об этом сообщает в Телеграм Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как отмечается, в Координационном штабе с представителями семей украинских военнопленных встретился генерал-майор Кирилл Буданов.

Буданов подчеркнул, что Украина продолжает работать над обменами пленных, продолжаются переговоры по обмену в формате "всех на всех".

На встрече речь шла о пограничниках, морских пехотинцах, военных моряках, нацгвардейцах, разведчиках, военных – как рядовых, так и офицерах, срочниках. Также говорили о тех, кого согласно Женевским конвенциям в мире считают некомбатантами – украинских медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты.

В Координационном штабе сообщили, что идет работа над созданием карточек военнопленных – личных страниц, на которых родственникам будет легче отслеживать все изменения статуса военнопленного.

На встрече обсудили процесс лечения, реабилитации и при необходимости протезирования для освобожденных из плена.

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Наталія Медведєва

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