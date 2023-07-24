В Украине уничтожен еще один российский полковник – был ранен, остался один, умер

В Украине уничтожен еще один российский полковник, командир так называемого Ленинградского полка Евгений Вашунин. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, передают российские пропагандистские ресурсы.

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Российские пропагандисты рассказали, что Вашунин был ликвидирован, когда отправил свой полк, сформированный в основном из петербургских мобилизованных, на помощь отряду "Шторм", который попал в окружение.

"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он скончался", – рассказал Бельский.

11 июля 2023 года во временно оккупированном Бердянске уничтожили генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

17 июля в районе Токмака Силы обороны Украины ликвидировали подполковника Александра Горина, который в 2014 году командовал штурмом аэродрома Бельбек в Крыму.

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