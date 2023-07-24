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В Украине уничтожен еще один российский полковник – был ранен, остался один, умер

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 20:15
В Украине уничтожен еще один российский полковник – был ранен, остался один, умер - Фото
Евгений Вашунин (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине уничтожен еще один российский полковник, командир так называемого Ленинградского полка Евгений Вашунин. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, передают российские пропагандистские ресурсы.

Российские пропагандисты рассказали, что Вашунин был ликвидирован, когда отправил свой полк, сформированный в основном из петербургских мобилизованных, на помощь отряду "Шторм", который попал в окружение.

"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он скончался", – рассказал Бельский.

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Наталья Медведева
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