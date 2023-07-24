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В Україні знищено ще одного російського полковника – був поранений, залишився один, помер

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 20:15
В Україні знищено ще одного російського полковника – був поранений, залишився один, помер - Фото
Євгеній Вашунін (Фото: ресурс окупантів)

В Україні знищено ще одного російського полковника, командира так званого Ленінградського полку Євгенія Вашуніна. Про це повідомив речник Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський, передають російські пропагандистські ресурси.

Російські пропагандисти розповіли, що Вашуніна було ліквідовано, коли відправив свій полк, сформований здебільшого з петербурзьких мобілізованих, на допомогу загону "Шторм", який потрапив до оточення.

"Під час зіткнення полковника Вашуніна було відсічено від однополчан і серйозно поранено. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер", – розповів Бєльський.

Читайте також: Як ліквідували російського "комбрига" на прізвисько "Ташкент" – відео від ЗСУ

Наталія Медведєва
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