В Україні знищено ще одного російського полковника – був поранений, залишився один, помер

В Україні знищено ще одного російського полковника, командира так званого Ленінградського полку Євгенія Вашуніна. Про це повідомив речник Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський, передають російські пропагандистські ресурси.

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Російські пропагандисти розповіли, що Вашуніна було ліквідовано, коли відправив свій полк, сформований здебільшого з петербурзьких мобілізованих, на допомогу загону "Шторм", який потрапив до оточення.

"Під час зіткнення полковника Вашуніна було відсічено від однополчан і серйозно поранено. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер", – розповів Бєльський.

11 липня 2023 року у тимчасово окупованому Бердянську знищили генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

17 липня у районі Токмака Сили оборони України ліквідували підполковника Олександра Горіна, який у 2014 році командував штурмом аеродрому Бельбек у Криму.

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