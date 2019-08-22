В Украине выросла поддержка внеблокового статуса – опрос КМИС

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Согласно опросам КМИС, поддержка вступления в НАТО среди украинцев упала за период с декабря 2018 по август 2019 на 5%, в то же время на 12% за этот период стало больше сторонников внеблокового статуса Украины.

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, вступление Украины в НАТО поддерживают 40,9%. В декабре 2018 г таких было 46,1%.

За внеблоковый статус Украины высказались 35,9% опрошенных, в декабре 2018 таких было 24,1%.

Наиболее положительно к вступлению в НАТО относятся в западном (66% - за НАТО и 17% - за внеблоковый статус) и в центральном (соответственно, 52,5% и 26%) регионах.

Негативное отношение преобладает в южном (15% - за НАТО, 13% - за военный союз с Россией, 64% - за внеблоковый статус) и восточном (24% - за НАТО, 11% - за военный союз с Россией, 42% - за внеблоковый статус) регионах.

При этом больше сторонников у НАТО как гарантии безопасности для Украины в возрастной группе 18-29 лет (54%). Предпочитают внеблоковый статус только украинцы старше 60 лет, таких 40%.