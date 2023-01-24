В Украине зафиксирован первый случай заражения подвидом штамма Omicron Кракен

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, или Кракен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, случай заражения Кракеном был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, подвид штамма XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты.

Тем не менее в Минздраве подчеркнули, что по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Уточняется, что с 22 октября 2022 года по 11 января 2023-го в 38 странах было зарегистрировано 5 288 случаев, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5.

Большинство из этих случаев регистрировались в Соединенных Штатах Америки (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

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Наталія Медведєва

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