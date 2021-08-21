В Украину едет заместитель генерального секретаря НАТО

23-24 августа Украину посетит заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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23 августа Джоанэ выступит на инаугурационной сессии Крымской платформы и панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути деоккупации".

24 августа замгенсека примет участие в праздновании 30-летия Независимости Украины.

Джоанэ также проведет двусторонние встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной; вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главой парламентского комитета по иностранным делам Александром Мережко и заместителем главы комитета национальной безопасности Марьяной Безуглой.

Вадим Ребрина

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