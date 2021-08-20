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Крымская платформа будет решать две проблемы с санкциями – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 10:28
Крымская платформа будет решать две проблемы с санкциями – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Крымская платформа будет решать две проблемы с санкциями за репрессии во временно оккупированном Крыму: пробелы в действующих санкциях и усиление санкций. Об этом в интервью НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, пробелы в действующих санкциях станут первой проблемой, которую будет решать Крымская платформа после саммита в Киеве 23 августа. "Когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно", – описал проблему Кулеба.

Второй проблемой, говорит глава МИД, будет усиление санкций.

"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции", – сказал министр.

При этом Кулеба отметил, что санкции – важный элемент, но исключительно санкционной политикой Крым не вернуть.

"Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", – объяснил дипломат.

Читайте также: Кулеба: Азовское море и Керченский мост – сейчас практически неразрешимая проблема

Марк Сировой
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санкции Крым крымская платформа кулеба
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