В Украину не пустили депутата Германии Пеллмана – он выступал против помощи

Он предположил, что у Украины есть "список общественных деятелей, которые заняли критическую позицию и которым больше не разрешен въезд

Серен Пеллман (Фото: Википедия)

Глава фракции левых в Бундестаге Серен Пеллман был задержан на границе Украины. Он утверждает, что Украина отказала ему во въезде. Издание Spiegel со ссылкой на комментарий фракции левых отметило, что его депортировали в Польшу.

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Немецкое издание заявило, что 9 июля Пеллмана и двух его сотрудников задержали на львовском вокзале якобы "более чем на два часа без объяснения причин", а после того депортировали в Польшу.

Тогда депутат предположил, что у Украины есть "список общественных деятелей, которые заняли критическую позицию и которым больше не разрешен въезд".

Издание Tagesspiegel сообщило, что Министерству иностранных дел Германии известно об этом инциденте и там заверили, что находятся в контакте с депутатом и украинскими властями.

Пеллман в видеообращении отметил, что "шокирован и разъярен", ведь его задержали на границе Украины, несмотря на "поддержку посольства и Министерства иностранных дел".

Он предположил, что причиной стала его "приверженность к немедленному прекращению огня, мирному урегулированию и запрету экспорта оружия".

"Это рисует ужасную картину фундаментальных прав, таких как свобода выражения мнений, когда кандидат на вступление в ЕС отказывает во въезде членам парламента из стран ЕС", – заявил он.

Ukraine verweigert mir die Einreise: Их bin entsetzt und wütend.

Их wollte heute in die #Ukraine reisen und Kiew besuchen. An der Grenze wurde их schließlich von der Grenzpolizei festgesetzt und mir trotz Unterstützung der Botschaft und des Auswärtigen Amtes die Einreise в… pic.twitter.com/ek97icQUKy — MdB Sören Pellmann (@LINKEPELLI) Июль 9, 2024

СПРАВКА Издание Tagesspiegel сообщило, что в 2023 году Пеллман призвал к участию в демонстрации " Издание Tagesspiegel сообщило, что в 2023 году Пеллман призвал к участию в демонстрации " Вставай за мир " тогдашнего левого депутата Сахры Вагенкнехт, этот митинг в Берлине раскритиковали за перенятие нарратива Кремля относительно войны в Украине. В то же время издание отметило, он подчеркивал – посещал Россию только один раз в 2018 году во время частной поездки с матерью.

LIGA.net обратилась в Государственную пограничную службу Украины за уточнением деталей этого инцидента.

В мае в Германии подожгли садовый дом директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Левые радикалы опубликовали на платформе Indymedia письмо с признанием в содеянном. Свои действия они аргументировали тем, что Rheinmetall якобы специально накапливает "различные старые типы танков", которые "могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами за огромные деньги".

В июне канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что одной из причин падения популярности его партии, особенно на востоке страны, является поддержка Украины.

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