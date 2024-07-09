Макрон: США и Германия – главные противники вступления Украины в НАТО

Президент Франции считает, что на Вашингтонском саммите повторится та же ситуация с приглашением Украины в Альянс, которая была на Вильнюсском

Эмманюэль Макрон (Фото: AURELIEN MORISSARD/EPA)

США и Германия – это главные противники вступления Украины в НАТО, заявил французский президент Эмманюэль Макрон накануне саммита Альянса в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство DPA.

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Лидер Франции отметил "сильное сопротивление" США и Германии по приглашению Украины в НАТО.

Он сказал: "В конце концов, это будет решение союзников пригласить Украину в НАТО".

Также Макрон "нанес еще один удар" по ожиданиям Украины на прогресс во вступлении в НАТО, напомнив о возмущении страны отсутствием приглашения на саммите Альянса в Вильнюсе в 2023 году.

"Украинцы были очень раздражены, когда сделали вывод, что двери [в НАТО] открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий Вашингтонского саммита такой же", – сказал он.

На саммите НАТО в 2023 году Украина получила отмену требования ПДЧ, новый формат интеграции в виде совета Украина-НАТО и многолетние программы поддержки.

Однако формулировка по приглашению осталась размытой. В коммюнике отмечалось, что Украина его получит, "когда все члены НАТО согласятся и будут соблюдены все условия".

В преддверии нового саммита Альянса издание CNN со ссылкой на собеседников заявило: в проекте текста совместного коммюнике путь Украины ко вступлению в Альянс назвали "необратимым".

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