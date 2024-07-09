Макрон: США та Німеччина – головні противники вступу України до НАТО
Емманюель Макрон (Фото: AURELIEN MORISSARD / EPA)

США та Німеччина – це головні противники вступу України до НАТО, заявив французький президент Емманюель Макрон напередодні саміту Альянсу у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція DPA.

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Лідер Франції зазначив "сильний спротив" США та Німеччини щодо запрошення України до НАТО.

Він сказав: "Зрештою, це буде рішення союзників запросити Україну до НАТО".

Також Макрон "завдав ще одного удару" по сподіваннях України на прогрес у вступі до НАТО, нагадавши про обурення країни відсутністю запрошення на саміті Альянсу у Вільнюсі у 2023-му.

"Українці були дуже роздратовані, коли зробили висновок, що двері [до НАТО] відкриті, але не настільки. І я думаю, що сценарій Вашингтонського саміту такий самий", – сказав він.

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