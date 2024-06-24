Шольц считает, что его партия теряет популярность из-за помощи Украине

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что одной из причин падения популярности его партии, особенно на востоке страны, является поддержка Украины. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

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Это заявление Шольц сделал на фоне неутешительных для его Социал-демократической партии результатов выборов в Европейский парламент на востоке страны. Однако канцлер подчеркнул, что сейчас нет альтернативы поддержке Германией Украины в войне.

"Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Киева. Они также не соглашаются с санкциями, которые мы ввели против России. Это отражается также на результатах выборов, но, считаю, что альтернативы этому пока нет", – отметил канцлер Германии.

Шольц подчеркнул, что именно Россия совершила акт агрессии против Украины и что именно эта война является попыткой России изменить карту мира. Поэтому вина за нарушение действовавших на протяжении десятилетий соглашений о нерушимости границ лежит исключительно на Москве.