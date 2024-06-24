Шольц вважає, що його партія втрачає популярність через допомогу Україні

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що однією з причин падіння популярності його партії, особливо на сході країни, є підтримка України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу Tagesschau.

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Цю заяву Шольц зробив на тлі невтішних для його Соціал-демократичної партії результатів виборів до Європейського парламенту на сході країни. Проте канцлер наголосив, що зараз немає альтернативи підтримки Німеччиною України у війні.

"Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою Києва. Вони також не погоджуються із санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це відображується також на результатах виборів, але, вважаю, що альтернативи цьому наразі немає", – зазначив канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що саме Росія здійснила акт агресії проти України й що саме ця війна є спробою Росії змінити карту світу. Тому провина за порушення угод про непорушність кордонів, які діяли протягом десятиліть, лежить виключно на Москві.