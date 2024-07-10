В Україну не пустили депутата Німеччини Пеллмана – він виступав проти допомоги

Він припустив, що в України є "список громадських діячів, які зайняли критичну позицію і яким більше не дозволяється в'їзд"

Серен Пеллман (Фото: Вікіпедія)

Голова фракції лівих у Бундестазі Серен Пеллман був затриманий на кордоні України. Він стверджує, що Україна відмовила йому у в'їзді. Видання Spiegel із посиланням на коментар фракції лівих зазначило, що його депортували до Польщі.

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Німецьке видання заявило, що 9 липня Пеллмана і двох його співробітників затримали на львівському вокзалі начебто на понад дві години без пояснення причин", а після того депортували в Польщу.

Тоді депутат припустив, що в України є "список громадських діячів, які зайняли критичну позицію і яким більше не дозволяється в'їзд".

Видання Tagesspiegel повідомило, що Міністерству закордонних справ Німеччини відомо про цей інцидент й там запевнили, що перебувають у контакті з депутатом й українською владою.

Пеллман у відеозверненні наголосив, що "шокований та розлючений", адже його затримали на кордоні України, попри "підтримку посольства та Міністерства закордонних справ".

Він припустив, що причиною стала його "прихильність до негайного припинення вогню, мирного врегулювання і заборони експорту зброї".

"Це малює жахливу картину фундаментальних прав, таких як свобода вираження поглядів, коли кандидат на вступ до ЄС відмовляє у в'їзді членам парламенту з країн ЄС", – заявив він.

Ukraine verweigert mir die Einreise: Ich bin entsetzt und wütend.

Ich wollte heute in die #Ukraine reisen und Kiew besuchen. An der Grenze wurde ich schließlich von der Grenzpolizei festgesetzt und mir trotz Unterstützung der Botschaft und des Auswärtigen Amtes die Einreise in… pic.twitter.com/ek97icQUKy — MdB Sören Pellmann (@LINKEPELLI) July 9, 2024

ДОВІДКА Видання Tagesspiegel повідомило, що у 2023 році Пеллман закликав до участі в демонстрації "



Водночас видання зазначило, він наголошував – відвідував Росію лише один раз у 2018 році під час приватної поїздки з матір’ю. Видання Tagesspiegel повідомило, що у 2023 році Пеллман закликав до участі в демонстрації " Вставай за мир " тодішньої лівої депутатки Сахри Вагенкнехт, цей мітинг у Берліні розкритикували за перейняття наративу Кремля щодо війни в Україні.Водночас видання зазначило, він наголошував – відвідував Росію лише один раз у 2018 році під час приватної поїздки з матір’ю.

LIGA.net звернулася до Державної прикордонної служби України щодо уточнення деталей цього інциденту.

У травні в Німеччині підпалили садовий будинок директора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Ліві радикали опублікували на платформі Indymedia лист із зізнанням у скоєному. Свої дії вони аргументували тим, що Rheinmetall нібито спеціально накопичує "різні старі типи танків", які "можуть бути продані Україні разом із боєприпасами за величезні гроші".

У червні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що однією з причин падіння популярності його партії, особливо на сході країни, є підтримка України.

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