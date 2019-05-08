В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США

Фото: посольство США в Украине

Сегодня, 8 мая, в Украину с визитом прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Украине.

"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина-США, политические и экономические реформы в Украине и российскую агрессию", - сказано в сообщении.

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6 мая появилась информация об отзыве посла США в Украине Мари Йованович. В Госдепе объяснили, что дата сложения полномочий и отъезда посла США в Киеве Мари Йованович происходят по плану - она завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году.