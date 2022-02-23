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В Украину прилетел второй самолет с летальным оружием от Канады – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 07:54
В Украину прилетел второй самолет с летальным оружием от Канады – фото - Фото
Военная помощь Канады (Фото - Anita Anand, Twitter)

Канада на самолете доставила в Украину вторую партию летального оружия. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

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По ее словам, доставку второй партии летальной военной помощи в Украину выполнили Вооруженные силы Канады.

"Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы продолжим поддерживать Украину в то время, когда страна защищает свой суверенитет и независимость", – написала Ананд.

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В Украину прилетел второй самолет с летальным оружием от Канады – фото

В Украину прилетел второй самолет с летальным оружием от Канады – фото

Также вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал санкции против России за признание "республиками" оккупированных частей Донбасса, передает CBC.

Канадцам будет запрещено совершать операции с госдолгом РФ и вести дела с двумя российскими банками. Также будут введены санкции против депутатов российского парламента, которые поддержали это решение. 

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Марк Сировой
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