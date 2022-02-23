В Украину прилетел второй самолет с летальным оружием от Канады – фото
Канада на самолете доставила в Украину вторую партию летального оружия. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.
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По ее словам, доставку второй партии летальной военной помощи в Украину выполнили Вооруженные силы Канады.
"Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы продолжим поддерживать Украину в то время, когда страна защищает свой суверенитет и независимость", – написала Ананд.
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Также вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал санкции против России за признание "республиками" оккупированных частей Донбасса, передает CBC.
Канадцам будет запрещено совершать операции с госдолгом РФ и вести дела с двумя российскими банками. Также будут введены санкции против депутатов российского парламента, которые поддержали это решение.
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что российские танки были зафиксированы и это – возобновление вторжения в Украину.
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