UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поднимались вопросы ПВО и ПРО. Главное из встреч Кулебы с Байденом и главой Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 06:41
Поднимались вопросы ПВО и ПРО. Главное из встреч Кулебы с Байденом и главой Пентагона - Фото
Дмитрий Кулеба и Джо Байден (фото - МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином. Поднимались вопросы санкций против России и военной помощи Украине, в частности в сферах противовоздушной и противоракетной обороны, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Встреча с Байденом прошла незадолго до брифинга президента США, на котором он объявил о новых санкциях против РФ.

Американский лидер заверил Кулебу в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил о готовности ввести ряд санкций против РФ за признание "республиками" оккупированных частей Донбасса и подтвердил о готовности США к быстрым и решительным шагам в координации с партнерами в случае дальнейшей агрессии России.

Кулеба поблагодарил за политическую, военную и макрофинансовую помощь, отметил ведущую роль Байдена в мобилизации коалиции по защите Украины.

Глава МИД подчеркнул важность постоянного наращивания санкционного давления на РФ и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил по этим темам конкретные предложения. Также он подтвердил приглашение Байдена в Украину.

На встрече с Остином обсуждалось укрепление обороноспособности Украины, практические шаги для ее защиты, в частности укрепление сотрудничества в сферах ПВО и ПРО.

Кулеба также проинформировал о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития.

Министры также согласовали консультации и контакты на высшем уровне.

Читайте также: Блинкен и Кулеба провели совместную пресс-конференцию в США. Вот самое важное

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Донбасс владимир путин пво военная помощь дмитрий кулеба про джо байден Ллойд Остин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 