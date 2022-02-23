Поднимались вопросы ПВО и ПРО. Главное из встреч Кулебы с Байденом и главой Пентагона
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином. Поднимались вопросы санкций против России и военной помощи Украине, в частности в сферах противовоздушной и противоракетной обороны, передает пресс-служба МИД.
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Встреча с Байденом прошла незадолго до брифинга президента США, на котором он объявил о новых санкциях против РФ.
Американский лидер заверил Кулебу в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил о готовности ввести ряд санкций против РФ за признание "республиками" оккупированных частей Донбасса и подтвердил о готовности США к быстрым и решительным шагам в координации с партнерами в случае дальнейшей агрессии России.
Кулеба поблагодарил за политическую, военную и макрофинансовую помощь, отметил ведущую роль Байдена в мобилизации коалиции по защите Украины.
Глава МИД подчеркнул важность постоянного наращивания санкционного давления на РФ и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил по этим темам конкретные предложения. Также он подтвердил приглашение Байдена в Украину.
На встрече с Остином обсуждалось укрепление обороноспособности Украины, практические шаги для ее защиты, в частности укрепление сотрудничества в сферах ПВО и ПРО.
Кулеба также проинформировал о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития.
Министры также согласовали консультации и контакты на высшем уровне.
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- США ввели первый транш санкций: против двух банков РФ и против суверенного долга России. Впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
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