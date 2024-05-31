В Коордштабе отметили, что после идентификации тела передадут семьям для захоронения

Иллюстративное фото: Коордштаб

31 мая по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 212 павших защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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По информации Коордштаба, Украине удалось вернуть тела погибших защитников с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После этого тела защитников передадут их родным для погребения, отметили в Коордштабе.

25 февраля 2024 года Зеленский впервые назвал потери украинских военных погибшими – 31 000. Он не стал озвучивать количество раненых и пропавших без вести украинских воинов.

26 апреля в Украину вернули тела 140 павших защитников с Донецкого, Сумского, Луганского, Запорожского и Херсонского направлений.

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