В Украину вернули тела 212 павших защитников
31 мая по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 212 павших защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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По информации Коордштаба, Украине удалось вернуть тела погибших защитников с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После этого тела защитников передадут их родным для погребения, отметили в Коордштабе.
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- 26 апреля в Украину вернули тела 140 павших защитников с Донецкого, Сумского, Луганского, Запорожского и Херсонского направлений.
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