В Коордштабі зазначили, після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання

Ілюстративне фото: Коордштаб

31 травня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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За інформацією Коордштабу, в Україну вдалося повернути тіла загиблих захисників із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій.

Передання тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла захисників передадуть їх рідним для поховання, зазначили в Коордштабі.

25 лютого 2024 року Зеленський уперше назвав втрати українських військових загиблими – 31 000. Він не став озвучувати кількість поранених і зниклих безвісти українських воїнів.

26 квітня в Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців із Донецького, Сумського, Луганського, Запорізького та Херсонського напрямків.

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