В Украину вернули тела 50 павших воинов

Сегодня, 27 октября, Украина вернула тела 50 павших воинов, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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"По результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку тел для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.

6 октября Украина репатриировала тела 64 погибших защитников.

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