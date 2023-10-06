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В Украину вернули тела 64 павших защитников

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 16:56
В Украину вернули тела 64 павших защитников - Фото
Стена Памяти погибших Героев Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

6 октября Украина репатриировала тела 64 погибших защитников. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. 

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В министерстве заявили, что "по итогам соответствующих мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть тела 64 погибших защитников". 

Подчеркивается, что это удалось благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам военнопленных и других государственных органов и при непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста.

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Сергей Бережной
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