В Украину вернули тела 64 павших защитников

6 октября Украина репатриировала тела 64 погибших защитников. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В министерстве заявили, что "по итогам соответствующих мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть тела 64 погибших защитников".

Подчеркивается, что это удалось благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам военнопленных и других государственных органов и при непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста.

4 августа состоялась передача Украине тел 44 павших воинов.

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