В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників

6 жовтня Україна репатріювала тіла 64 загиблих захисників. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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В міністерстві заявили, що "внаслідок відповідних заходів на підконтрольну українському Уряду територію вдалося повернути тіла 64 загиблих оборонців".

Наголошується, що це вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань військовополонених та інших державних органів та за безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

4 серпня відбулося передання Україні тіл 44 загиблих воїнів.

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