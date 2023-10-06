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В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 16:56
В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників - Фото
Стіна Пам'яті загиблих Героїв України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

6 жовтня Україна репатріювала тіла 64 загиблих захисників. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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В міністерстві заявили, що "внаслідок відповідних заходів на підконтрольну українському Уряду територію вдалося повернути тіла 64 загиблих оборонців".

Наголошується, що це вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань військовополонених та інших державних органів та за безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Сергій Бережний
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війназагибліМінреінтеграціїрепатріація
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