В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників
06.10.2023, 16:56
Стіна Пам'яті загиблих Героїв України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
6 жовтня Україна репатріювала тіла 64 загиблих захисників. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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В міністерстві заявили, що "внаслідок відповідних заходів на підконтрольну українському Уряду територію вдалося повернути тіла 64 загиблих оборонців".
Наголошується, що це вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань військовополонених та інших державних органів та за безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
- 4 серпня відбулося передання Україні тіл 44 загиблих воїнів.
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