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До України повернули тіла 50 полеглих воїнів

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 13:29
До України повернули тіла 50 полеглих воїнів - Фото
Ілюстративне фото - ЕРА

Сьогодні, 27 жовтня, Україна повернула тіла 50 полеглих воїнів, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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"За результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення тіл для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам із метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

  • 6 жовтня Україна репатріювала тіла 64 загиблих захисників. 

Читайте також: Шлях тіла воїна. Як шукають та повертають додому рештки загиблих військових

Оксана Житнюк
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