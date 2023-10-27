До України повернули тіла 50 полеглих воїнів

Сьогодні, 27 жовтня, Україна повернула тіла 50 полеглих воїнів, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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"За результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення тіл для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам із метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

6 жовтня Україна репатріювала тіла 64 загиблих захисників.

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