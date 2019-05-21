В Украину вернулся Хорошковский - СМИ

Валерий Хорошковский (скриншот с видео)

Бывший глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся в Украину. Об этом сообщает программа "Схемы" со ссылкой на три независимые друг от друга источника.

Хорошковский, по их данным, прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

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Ранее бывший владелец телеканала Интер Хорошковский занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, главы Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, главы СБУ при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он с семьей проживал в Монако.

Ранее бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что команда президента вряд ли будет сотрудничать с олигархом Валерием Хорошковским.

Слухи о том, что Хорошковский давал деньги на предвыборную кампанию Зеленского, Шефир назвал бредом, и добавил, что представители Студии Квартал-95 не общались с Хорошковским с тех пор, как ушли с телеканала Интер, - с 2012 года.

16 мая в Украину вернулся олигарх Игорь Коломойский.

19 мая в Украину вернулся экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Он пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к нему у ГПУ нет вопросов.